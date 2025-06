No Centro

Motociclista fica ferida após acidente com carro em Aracruz

Uma motociclista ficou ferida em uma colisão entre a moto que ela conduzia e um carro, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, ela sofreu um corte profundo na perna e foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.