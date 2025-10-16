Motociclista é resgatado de helicóptero após acidente em Piúma

Motociclista fica ferido em acidente em Piúma, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta / Divulgção: Notaer

Um motociclista ficou ferido após um grave acidente na tarde desta quinta-feira (16), na Rodovia ES 375, que liga a cidade de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, à BR 101. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que foi acionado para o resgate, a vítima seguia pela estrada quando um veículo que estava na frente da moto freou bruscamente.

Ao tentar desviar, a vítima bateu em outro carro, que trafegava no sentido contrário. Apesar de estar de capacete, o homem sofreu uma fratura na cabeça. Ao cair no chão após o impacto, também machucou a perna esquerda. Ele foi levado pelo Notaer em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima, até o momento.