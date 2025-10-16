Home
Homem morre e outros dois ficam feridos após acidente em Castelo

Segundo a Polícia Militar, Paulo Sérgio Moraes de Assis, que não resistiu aos ferimentos, estava no banco do carona de um dos veículos

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:29

Carros batem de frente e carona morre em Castelo
Carros batem de frente e carona morre em Castelo; outras duas pessoas ficaram feridas Crédito: Redes Sociais

Um homem de 48 anos morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente entre dois carros – um Chevrolet Corsa e um Toyota Corolla – em Cava Roxa, Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima morta estava no banco do carona do Corsa e foi identificada como Paulo Sérgio Moraes de Assis.

De acordo com a corporação, quando os militares chegaram ao local o motorista do Corsa, de 43 anos, já havia sido socorrido para o Hospital Municipal de Castelo. Ele contou aos policiais que Paulo Sérgio era seu companheiro de trabalho e que os dois seguiam sentido Aracuí. Ainda segundo ele, em uma curva, o Corolla veio em alta velocidade na contramão fazendo uma ultrapassagem, momento em que os veículos bateram de frente. Ele fraturou quatro costelas e não foi possível fazer teste bafômetro.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e retirou o motorista do Corolla, de 42 anos. Ele estava lúcido, mas se queixava de dores no abdômen e tinha um corte no cotovelo. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O Corsa, segundo a Polícia Militar, estava com o licenciamento em atraso e foi removido ao pátio credenciado. O motorista do carro também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o Corolla foi retirado do local por um amigo do motorista.

A perícia, de acordo com a Polícia Científica, foi ao local e corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato seguem em investigação pela Delegacia de Castelo.

