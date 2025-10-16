Carros bateram de frente

Homem morre e outros dois ficam feridos após acidente em Castelo

Segundo a Polícia Militar, Paulo Sérgio Moraes de Assis, que não resistiu aos ferimentos, estava no banco do carona de um dos veículos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:29

Carros batem de frente e carona morre em Castelo; outras duas pessoas ficaram feridas Crédito: Redes Sociais

Um homem de 48 anos morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente entre dois carros – um Chevrolet Corsa e um Toyota Corolla – em Cava Roxa, Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima morta estava no banco do carona do Corsa e foi identificada como Paulo Sérgio Moraes de Assis.

De acordo com a corporação, quando os militares chegaram ao local o motorista do Corsa, de 43 anos, já havia sido socorrido para o Hospital Municipal de Castelo. Ele contou aos policiais que Paulo Sérgio era seu companheiro de trabalho e que os dois seguiam sentido Aracuí. Ainda segundo ele, em uma curva, o Corolla veio em alta velocidade na contramão fazendo uma ultrapassagem, momento em que os veículos bateram de frente. Ele fraturou quatro costelas e não foi possível fazer teste bafômetro.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e retirou o motorista do Corolla, de 42 anos. Ele estava lúcido, mas se queixava de dores no abdômen e tinha um corte no cotovelo. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O Corsa, segundo a Polícia Militar, estava com o licenciamento em atraso e foi removido ao pátio credenciado. O motorista do carro também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o Corolla foi retirado do local por um amigo do motorista.

A perícia, de acordo com a Polícia Científica, foi ao local e corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato seguem em investigação pela Delegacia de Castelo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta