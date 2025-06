Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta

Um motociclista de 37 anos foi socorrido após sofrer um acidente na localidade de Subaia, na ES 060, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19). No hospital, a mulher da vítima contou para a Polícia Militar que o marido havia saído de Rio Novo do Sul e estava indo para casa quando ocorreu o acidente. >

Segundo a polícia, a dinâmica do fato é desconhecida. No local, eles encontraram a vítima recebendo socorro de uma ambulância do Serviço Médico Móvel de Urgência (Samu/192). Os socorristas disseram que o homem foi encontrado caído às margens da via, sem sinais de sua motocicleta nas proximidades. Os militares contam que realizaram uma varredura na área, porém não localizaram a moto.>