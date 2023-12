Motociclista é encontrado desacordado em Cachoeiro

Inauguração do contorno: Lula relembra tragédia no ES em 1999

Presidente Lula durante inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, com a presença de outras autoridades capixabas, como o governador Renato Casagrande. (Fernando Madeira)

Durante o evento de inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta sexta-feira (15), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relembrou o acidente de carro que levou à morte do ex-deputado estadual Otaviano de Carvalho (PT) e da assessora de imprensa do partido, Elizabeth Gomes Lima, em Sooretama, no Norte do Estado, em junho de 1999.

Na época, Lula era o presidente de honra do PT e seguia com sua comitiva para Vitória, após um evento em São Mateus, quando um caminhão desgovernado atingiu um dos carros da equipe. Perly Cipriano, que, na época, era ex-secretário da Justiça e Cidadania, estava no veículo envolvido na colisão e sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 35% do corpo.

“Minha alegria é estar revendo meu companheiro Perly Cipriano. Se tem um cara que é obrigado a acreditar em Deus é o Perly. Em junho de 99, a gente estava indo de São Mateus para Vitória, em três ou quatro carros. Coser (João Coser, atual deputado estadual) me chamou e eu mudei de carro. O companheiro Perly estava no carro de trás. Naquele dia, tinha enchido todos os tanques do carro e o tráfego parou. O Coser parou, parou um (carro) atrás e parou o Fiat com o Perly, Otaviano e Beth.”