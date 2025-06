Acidente

Motociclista bate em corrimão, cai de viaduto e morre em Fundão

Um motociclista de 42 anos morreu após bater no corrimão de um viaduto e cair na malha ferroviária, no Centro de Fundão , na madrugada deste domingo (22). A Polícia Militar foi acionada e populares relataram que a moto trafegava em alta velocidade no momento da batida.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a motocicleta caída sobre o viaduto, enquanto o condutor já estava no bordo da linha do trem, abaixo da estrutura. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atuou na ocorrência e constatou a morte no local. A Polícia Científica informou que corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.