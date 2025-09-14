Motociclista arremessado da 2ª Ponte após colisão é enterrado em Vila Velha

Enterro de Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, motociclista morto na Segunda Ponte Crédito: Paulo Henrique Sobral

O corpo de Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, motociclista de 20 anos que morreu após ser arremessado da Segunda Ponte e cair de uma altura de 20 metros após uma colisão, foi enterrado no início da tarde deste domingo (14), no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

O velório do jovem começou na noite de sábado em Novo México e antes do sepultamento ocorreu um culto fúnebre na manhã deste domingo, no mesmo bairro.

Segundo informações da Polícia Militar, Fellyppe bateu de frente em um carro que seguia na contramão, em direção a Vitória. O acidente aconteceu por volta das 23 horas de sexta-feira (12), próximo à entrada de Jardim América, em Cariacica. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela polícia. Com a colisão, os dois veículos pegaram.