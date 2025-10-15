Morto em naufrágio em Aracruz, no ES, era pastor e tinha 65 anos

O homem que morreu em um naufrágio em Aracruz , na Região Norte do Espírito Santo, foi identificado: Anael Mattos Azeredo, de 65 anos. Ele pescava na região da Barra do Riacho e estava acompanhado do cunhado, de 56 anos, quando o barco virou. A vítima deixa dois filhos e quatro netos.

Um familiar do pastor contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o cunhado tentou retirar Anael da água, mas as fortes ondas acabaram arrastando o homem de volta para o mar. Pescadores se mobilizaram e localizaram o pastor, mas ele já estava morto. O corpo foi retirado do mar por bombeiros acionados para o resgate.