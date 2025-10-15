Homem morre afogado após barco virar em Barra do Riacho, Aracruz

Um homem morreu afogado na manhã desta quarta-feira (15), após o barco em que estava virar no mar de Barra do Riacho, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. Populares relataram ao Corpo de Bombeiros que os dois homens pescavam quando a embarcação começou a afundar e ambos caíram na água. Apenas um conseguiu sair com vida.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o homem que sobreviveu tentou resgatar o companheiro, mas não conseguiu retirá-lo do mar. Pescadores localizaram a vítima já sem vida, e os bombeiros realizaram a remoção do corpo até a margem. A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo da vítima, que ainda não foi identificada, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.