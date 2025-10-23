A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mortes na Serra: novo vídeo mostra bandidos em ataque na 1ª distribuidora

Publicado em 23/10/2025 às 10h56
Caso ocorreu três horas antes de outro ataque, feito pelo mesmo carro, no Bairro das Laranjeiras

Mais um vídeo dos ataques promovidos na Serra que resultaram em dois mortos e quatro feridos, na última quarta-feira (22), mostra como os bandidos agiram na primeira distribuidora por onde passaram, no bairro Maringá. As imagens flagraram os criminosos chegando em um Hyundai Tucson prata e dois deles saindo do banco de trás do veículo, encapuzados e com as armas na mão. 

Um dos indivíduos entra na distribuidora de bebidas, enquanto o outro fica atirando da porta, causando uma correria. No vídeo dá para ver que tinha até uma criança no estabelecimento. O ataque durou um minuto. Depois que executaram Luiz Gustavo Pratti Corvello, que estava em seu local de trabalho, eles voltaram para o carro e fugiram. Três horas mais tarde, atacaram outro comércio no Bairro das Laranjeiras, matando uma mulher e deixando quatro baleados. Após os crimes, o Hyundai Tucson prata em que estavam foi localizado pela Polícia Militar, abandonado. 

Em nota, a Polícia Civil disse que "as investigações e diligências conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra seguem em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181".

Leia também:

Dois mortos e 4 feridos em ataques em frente a distribuidoras na Serra

Publicidade