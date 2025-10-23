Mortes na Serra: novo vídeo mostra bandidos em ataque na 1ª distribuidora

Mais um vídeo dos ataques promovidos na Serra que resultaram em dois mortos e quatro feridos, na última quarta-feira (22), mostra como os bandidos agiram na primeira distribuidora por onde passaram, no bairro Maringá. As imagens flagraram os criminosos chegando em um Hyundai Tucson prata e dois deles saindo do banco de trás do veículo, encapuzados e com as armas na mão.

Um dos indivíduos entra na distribuidora de bebidas, enquanto o outro fica atirando da porta, causando uma correria. No vídeo dá para ver que tinha até uma criança no estabelecimento. O ataque durou um minuto. Depois que executaram Luiz Gustavo Pratti Corvello, que estava em seu local de trabalho, eles voltaram para o carro e fugiram. Três horas mais tarde, atacaram outro comércio no Bairro das Laranjeiras, matando uma mulher e deixando quatro baleados. Após os crimes, o Hyundai Tucson prata em que estavam foi localizado pela Polícia Militar, abandonado.

Em nota, a Polícia Civil disse que "as investigações e diligências conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra seguem em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no telefone 181".