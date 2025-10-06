Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em Linhares

A Gazeta - Agora

Publicado em 06/10/2025 às 11h50
Morreu a segunda vítima do acidente entre uma moto e um carro que aconteceu na última quinta-feira (2), em Linhares, no Norte do Espírito Santo.  Leonardo dos Santos Novais, de 27 anos, estava internado no Hospital Rio Doce e faleceu no domingo (5), A colisão entre os veículos aconteceu na estrada Bebedouro–Regência. O jovem estava na motocicleta com Simone Cordeiro Franco, de 47 anos, que morreu no momento da batida. 

Leonardo era natural de Itamaraju, na Bahia. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica ao Serviço Médico Legal (SML). A Polícia Civil informou que ainda não há informações sobre o motorista do carro, que fugiu do local sem prestar socorro.

