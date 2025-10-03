Mulher morre e homem fica ferido em batida entre moto e carro em Linhares

Mulher morre e homem fica ferido em acidente entre moto e carro em Linhares; motorista fugiu do local Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Uma mulher, identificada como Simone Cordeiro Franco de Almeida, morreu e um homem ficou ferido em um acidente envolvendo a motocicleta em que eles estavam e um carro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a perícia técnica constatou que o veículo com as vítimas trafegava no sentido Bebedouro–Regência e o automóvel seguia na direção contrária quando ocorreu a colisão. O motorista fugiu do local da batida.

Após o acidente a moto ficou destruída às margens da via, enquanto o carro invadiu a pista contrária, colidiu com uma cerca e parou em um pasto. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou a morte da mulher no local e socorreu o homem, que estava em estado gravíssimo, sendo encaminhado para o Hospital Rio Doce. A reportagem de A Gazeta procurou a unidade para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda retorno.