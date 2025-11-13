A Gazeta - Agora

Morre bebê socorrida após se afogar na piscina de casa em São Mateus

Publicado em 13/11/2025 às 11h11
Uma bebê de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após se afogar na piscina de casa no município de São Mateus.
A menina de 1 ano e 10 meses precisou ser tranferida para um hospital de Colatina Crédito: Notaer

Morreu por volta das 21h30 de quarta-feira (12) a bebê de um ano e 11 meses socorrida após se afogar na piscina de casa em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A criança foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e levada de helicóptero ao Hospital São José, em Colatina, por volta das 17h, mas não resistiu – apesar dos esforços da equipe médica.

O hospital enviou nota lamentando a morte da menina e se solidarizou com a família. A unidade informou que toda a equipe realizou todos os procedimentos possíveis para reverter o quadro clínico da criança. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

