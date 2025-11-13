Morre bebê socorrida após se afogar na piscina de casa em São Mateus
Morreu por volta das 21h30 de quarta-feira (12) a bebê de um ano e 11 meses socorrida após se afogar na piscina de casa em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A criança foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e levada de helicóptero ao Hospital São José, em Colatina, por volta das 17h, mas não resistiu – apesar dos esforços da equipe médica.
O hospital enviou nota lamentando a morte da menina e se solidarizou com a família. A unidade informou que toda a equipe realizou todos os procedimentos possíveis para reverter o quadro clínico da criança. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.