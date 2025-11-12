Bebê de um ano se afoga na piscina de casa em São Mateus
Atualizado em 12/11/2025 às 19h33
Uma bebê de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após se afogar na piscina de casa no município de São Mateus, região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (12). A criança foi encaminhada para um hospital de Colatina para receber o tratamento especializado. As causas do afogamento não foram detalhadas.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não deu detalhes sobre o quadro clínico da criança, pois não foi transferida para uma unidade de referência estadual de atendimento da Grande Vitória, como o Himaba e o Hospital Infantil.