A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Bebê de um ano se afoga na piscina de casa em São Mateus

Atualizado em 12/11/2025 às 19h33
Uma bebê de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após se afogar na piscina de casa no município de São Mateus.
A menina de 1 ano e 10 meses precisou ser tranferida para um hospital de Colatina Crédito: Notaer

Uma bebê de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após se afogar na piscina de casa no município de São Mateus, região Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (12). A criança foi encaminhada para um hospital de Colatina para receber o tratamento especializado. As causas do afogamento não foram detalhadas. 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não deu detalhes sobre o quadro clínico da criança, pois não foi transferida para uma unidade de referência estadual de atendimento da Grande Vitória, como o Himaba e o Hospital Infantil.

Publicidade