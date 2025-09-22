Morre atleta belga de parapente após acidente em campeonato no ES

O piloto belga Bram Decqlerc, de 45 anos, morreu no domingo (21) após se ferir em um acidente durante o Campeonato Mundial de Parapente de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O atleta de voo livre havia sofrido ferimentos graves em um pouso forçado na BR 101, em Atílio Vivácqua, cidade vizinha, e estava internado desde o dia 9 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.