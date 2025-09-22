Morre atleta belga de parapente após acidente em campeonato no ES
O piloto belga Bram Decqlerc, de 45 anos, morreu no domingo (21) após se ferir em um acidente durante o Campeonato Mundial de Parapente de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O atleta de voo livre havia sofrido ferimentos graves em um pouso forçado na BR 101, em Atílio Vivácqua, cidade vizinha, e estava internado desde o dia 9 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Durante a competição, Bram precisou ser resgatado de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e levado ao hospital em estado grave.
O 19º Campeonato Mundial de Parapente reuniu mais de 250 atletas de mais de 50 países entre 30 de agosto e 13 de setembro, na rampa de Ubá, zona rural de Castelo. Em nota, a organização do evento manifestou pesar pela morte do piloto.