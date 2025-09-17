Moradores ganham novo prazo para deixa prédio no Centro de Vitória

Antigo prédio da Justiça do Trabalho está ocupado por famílias no Centro de Vitória Crédito: Alberto Borém

As famílias que ocupam o edifício Castelo Branco, no Centro de Vitória – antiga sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), têm mais cinco dias para saírem de forma voluntária do local. Isso porque, um novo despacho relacionado ao caso, assinado pelo juiz Aylton Bonomo Junior, suspendeu o uso da força policial para a retirada dos ocupantes durante este período. A liminar anterior autorizava o uso de agentes de segurança pública caso não cumprissem o prazo de cinco dias para se retirarem de forma espontânea.

O espaço é utilizado como moradia pelos integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) no Espírito Santo desde o dia 6 de setembro. De acordo com Valdeni Ferraz, líder da ocupação, mais de 100 pessoas, incluindo crianças e idosos, estão no local. O grupo é composto por moradores dos bairros Maria Ortiz, Santo André e Caratoíra, na Capital, que viviam de aluguel ou em casas cedidas.