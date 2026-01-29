Moradora perde quase R$ 38 mil em extorsão após assassinato de vaqueiro em Viana

Uma babá de 37 anos perdeu quase R$ 38 mil após cair em um golpe de extorsão no bairro Jucu, em Viana, na tarde de quarta-feira (28). Para a Polícia Civil, ela relatou que recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como integrante do tráfico da região.

Segundo a vítima, o golpista afirmou que, em razão do assassinato de um vaqueiro ocorrido na madrugada do mesmo dia, o grupo criminoso precisaria arrecadar dinheiro para custear despesas, expulsar moradores considerados delatores do bairro e subornar policiais. O suspeito manteve a mulher em ligação por cerca de duas horas, período em que ela realizou transferências bancárias que totalizaram R$ 37.994,66.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado, inicialmente, pelo 18º Distrito Policial de Viana, com o objetivo de identificar e responsabilizar o(s) autor(es) do crime.