Moradora perde quase R$ 38 mil em extorsão após assassinato de vaqueiro em Viana
Uma babá de 37 anos perdeu quase R$ 38 mil após cair em um golpe de extorsão no bairro Jucu, em Viana, na tarde de quarta-feira (28). Para a Polícia Civil, ela relatou que recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como integrante do tráfico da região.
Segundo a vítima, o golpista afirmou que, em razão do assassinato de um vaqueiro ocorrido na madrugada do mesmo dia, o grupo criminoso precisaria arrecadar dinheiro para custear despesas, expulsar moradores considerados delatores do bairro e subornar policiais. O suspeito manteve a mulher em ligação por cerca de duas horas, período em que ela realizou transferências bancárias que totalizaram R$ 37.994,66.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado, inicialmente, pelo 18º Distrito Policial de Viana, com o objetivo de identificar e responsabilizar o(s) autor(es) do crime.
A corporação também fez um alerta sobre o chamado “golpe do falso traficante”, modalidade de extorsão praticada por telefone que utiliza ameaças e manipulação psicológica para obter vantagem financeira. A orientação é desligar a ligação imediatamente, bloquear o número e comunicar a polícia ou pessoas de confiança. Em casos de pagamento, a vítima deve acionar o banco, preservar as provas e registrar um boletim de ocorrência.