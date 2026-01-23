Mensagem disparada por plano de saúde em app de mensagem intriga usuários no ES
Uma mensagem enviada pela Unimed Vitória nesta sexta-feira (23) chamou a atenção de usuários que afirmaram não ter realizado nenhum procedimento recente e passaram a desconfiar de um possível golpe. O aviso foi encaminhado por WhatsApp e informava que um atendimento havia sido concluído, com um link para avaliação do serviço.
Conforme relatos de leitores, a mensagem causou estranhamento justamente por mencionar um atendimento que eles não se lembravam de ter realizado. Procurada pela reportagem, a Unimed Vitória confirmou que o número responsável pelo envio da mensagem é oficial da cooperativa.
O plano de saúde explicou que o link encaminhado corresponde a uma pesquisa de satisfação referente ao último atendimento realizado pelo usuário, mesmo que esse atendimento não tenha ocorrido recentemente. "Não se trata de um golpe", garantiu a cooperativa.