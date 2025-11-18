Menina de 13 anos é estuprada ao dormir na casa do padrinho na Serra

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, na Serra. A prisão aconteceu na segunda-feira (17), após o pai da vítima procurar a polícia. Ele contou que deixou a filha dormir na casa de um casal de amigos no domingo e que a menina foi abusada durante a madrugada pelo homem que é padrinho de casamento dele e de batismo da adolescente.

"O agressor usou a relação de confiança para cometer a violência, o que agrava a pena de sua conduta”, avaliou o delegado Marcelo Cavalcanti, chefe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).