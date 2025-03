Mega Feirão do Brás será realizado no ES com produtos a preço de fábrica

A tradicional feira do Brás, em São Paulo, será realizada na Grande Vitória. Entre a próxima quinta-feira (13) e domingo (16), a Mix Feira Premium, conhecida como Mega Feirão do Brás, acontecerá na Praça de Colina de Laranjeiras, na Serra. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 60 expositores de diversas regiões do país ofereçam produtos com preços de fábrica. >