A Marinha do Brasil comunicou que a passagem de uma frente fria poderá provocar ressaca na faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia, entre Campos dos Goytacazes (RJ) e Caravelas (BA), com ondas de direção Sudoeste a Sul e altura até 2,5 metros, entre a madrugada desta quinta-feira (12) e a noite de sexta-feira (13). >