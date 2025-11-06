Marido chega do trabalho e encontra esposa morta em casa em Baixo Guandu

Uma mulher de 81 anos, identificada como Neuza Gomes dos Reis Girardelli, foi encontrada morta dentro de casa, na noite de quarta-feira (5), em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada pelo marido dela. Ele disse que encontrou a esposa sem vida ao chegar do trabalho.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Segundo a Polícia Científica, o prazo para a emissão do laudo pericial é de dez dias, podendo ser prorrogado caso haja necessidade de exames laboratoriais para identificar a causa da morte. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será encaminhado à Delegacia de Baixo Guandu, que aguardará o resultado dos exames.