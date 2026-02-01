Manifestantes em Vitória pedem justiça por Orelha, cão morto em SC
A orla da Praia de Camburi foi cenário de um protesto por justiça pelo cão Orelha, morto em Santa Catarina, no Sul do Brasil. O grupo de pessoas seguiu pela Avenida Dante Michelini na manhã deste domingo (1º), vestidas com roupas pretas e segurando balões da mesma cor.
Muitos levavam cartazes com frases de indignação: ''A vida dos animais importa", "Pena máxima para quem maltrata os animais" e "Justiça pelo orelha". Alguns manifestantes também levaram os próprios cachorros. A Polícia Militar informou que prestou apoio e a manifestação foi encerrada sem alterações.
As manifestações pelo caso Orelha acontecem em vários estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. O cachorro comunitário Orelha tinha cerca de dez anos quando foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro. Devido à gravidade dos ferimentos, no dia 5, ele foi submetido à eutanásia por um veterinário. Três adolescentes são suspeitos.