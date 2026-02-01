Manifestantes em Vitória pedem justiça por Orelha, cão morto em SC

Um protesto aconteceu na Orla de Camburi neste domingo (1º) pedindo justiça no caso do cão Orelha, morto em Santa Catarina Crédito: Rita Benezath

A orla da Praia de Camburi foi cenário de um protesto por justiça pelo cão Orelha, morto em Santa Catarina, no Sul do Brasil. O grupo de pessoas seguiu pela Avenida Dante Michelini na manhã deste domingo (1º), vestidas com roupas pretas e segurando balões da mesma cor.

Muitos levavam cartazes com frases de indignação: ''A vida dos animais importa", "Pena máxima para quem maltrata os animais" e "Justiça pelo orelha". Alguns manifestantes também levaram os próprios cachorros. A Polícia Militar informou que prestou apoio e a manifestação foi encerrada sem alterações.