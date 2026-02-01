A Gazeta - Agora

Manifestantes em Vitória pedem justiça por Orelha, cão morto em SC

Publicado em 01/02/2026 às 13h55
Um protesto aconteceu na Orla de Camburi pedindo justiça pelo caso do cão Orelha, morto em Santa Catarina
Um protesto aconteceu na Orla de Camburi neste domingo (1º) pedindo justiça no caso do cão Orelha, morto em Santa Catarina Crédito: Rita Benezath

A orla da Praia de Camburi foi cenário de um protesto por justiça pelo cão Orelha, morto em Santa Catarina, no Sul do Brasil. O grupo de pessoas seguiu pela Avenida Dante Michelini na manhã deste domingo (1º), vestidas com roupas pretas e segurando balões da mesma cor.

Muitos levavam cartazes com frases de indignação: ''A vida dos animais importa", "Pena máxima para quem maltrata os animais" e "Justiça pelo orelha". Alguns manifestantes também levaram os próprios cachorros. A Polícia Militar informou que prestou apoio e a manifestação foi encerrada sem alterações.

As manifestações pelo caso Orelha acontecem em vários estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. O cachorro comunitário Orelha tinha cerca de dez anos quando foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro. Devido à gravidade dos ferimentos, no dia 5, ele foi submetido à eutanásia por um veterinário. Três adolescentes são suspeitos. 

