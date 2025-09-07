Manifestantes bolsonaristas se reúnem na Praça do Papa, em Vitória

Após manifestações iniciadas em Vila Velha e em Vitória, os grupos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na Praça do Papa, na Capital, na tarde deste domingo (7).

No município canela-verde, a movimentação de apoiadores começou por volta de 12h na Rua Ceará, na Praia da Costa, após convocação de políticos capixabas aliados a Bolsonaro, como o senador Magno Malta (PL), que chegou a ligar para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para protestar contra o julgamento que apura a tentativa de golpe de Estado promovida por Bolsonaro e aliados.

Na Capital, os manifestantes começaram a se reunir por volta de 13h na Enseada do Suá, para onde os apoiadores de Vila Velha partiram às 14h, cruzando a Terceira Ponte. Alguns apoiadores também passaram pela Segunda Ponte, a partir de outros bairros de Vila Velha e de Cariacica para a concentração na Praça do Papa, em Vitória.