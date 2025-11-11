Mais uma escola de São Mateus registra caso de sarna

Mais um caso de escabiose, popularmente conhecida como sarna, foi registrado na cidade de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de educação nesta terça-feira (11). Trata-se de um aluno da educação infantil de uma instituição no bairro Carapina.

Após o diagnóstico, a unidade adotou todas as medidas de prevenção recomendadas, incluindo a higienização preventiva do local. Segundo a secretaria, o estudante foi afastado das atividades e está em tratamento, assim como uma professora que apresentou sintomas leves após contato direto. A prefeitura assegurou que não há novos registros da doença e a situação está sob controle.