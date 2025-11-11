A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mais uma escola de São Mateus registra caso de sarna

Publicado em 11/11/2025 às 19h29

Mais um caso de escabiose, popularmente conhecida como sarna, foi registrado na cidade de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de educação nesta terça-feira (11). Trata-se de um aluno da educação infantil de uma instituição no bairro Carapina.

Após o diagnóstico, a unidade adotou todas as medidas de prevenção recomendadas, incluindo a higienização preventiva do local. Segundo a secretaria, o estudante foi afastado das atividades e está em tratamento, assim como uma professora que apresentou sintomas leves após contato direto. A prefeitura assegurou que não há novos registros da doença e a situação está sob controle.

Este é o segundo caso de escabiose registrado em escolas do município em menos de um mês.

Publicidade