Mais de 2 mil pistolas Glock são adquiridas para uso policial no ES
O Espírito Santo recebeu, nesta sexta-feira (8), 2.325 pistolas Glock (de origem austríaca) adquiridas para uso policial. São 2.025 unidades do modelo G22, calibre .40, e 300 do modelo G17, calibre 9mm. O investimento, de R$ 4.980.259,04, foi feito com recursos do Tesouro Estadual, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A entrega aconteceu na Academia da Polícia Militar, em Cariacica.
Os armamentos serão divididos entre a Academia de Polícia Militar, para alunos de cursos de formação, e as unidades operacionais da PMES. Com a nova remessa, toda a tropa passará a contar com pistolas padronizadas, modelo considerado moderno e confiável.