Mais de 140 pinguins já foram encontrados mortos neste ano no litoral do ES

Publicado em 08/09/2025 às 14h13
Pinguim é encontrado em Marataízes Crédito: Guarda Vidas de Marataízes

A temporada de migração de pinguins-de-Magalhães no litoral do Espírito Santo já contabilzou o encalhe de 183 animais até o último levantamento registrado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), divulgado nesta segunda-feira (8). Desse total, 141 aves já estavam mortas no momento do resgate. O número não inclui avistagens populares de pinguins nadando no mar, que também têm sido frequentes. 

Segundo o Ipram, essa temporada superou a de 2024 em quantidade de registros. Ano passado, no mesmo período — de 9 de julho a 8 de setembro —, 43 pinguins foram encontrados no Estado mortos e 19 vivos. As mortes estão relacionadas às condições debilitadas em que os animais chegam à costa, muitas vezes exaustos, desnutridos e com sinais de hipotermia.

Atualmente, apenas 12 pinguins sobreviventes estão em tratamento no instituto, localizado em Vila Velha, mas enfrentam um quadro preocupante: a alta incidência de infecções respiratórias bacterianas que tem comprometido seriamente as chances de recuperação.

Diante do cenário, o Ipram reforçou o alerta para que banhistas não toquem nos animais, mesmo quando aparentam estar vivos.  Em caso de avistamento, a orientação é acionar imediatamente os órgãos responsáveis pelo resgate e reabilitação das aves pelo número 0800 991 4800 ou  (27) 99970-2576.

