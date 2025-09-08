Mais de 140 pinguins já foram encontrados mortos neste ano no litoral do ES

Pinguim é encontrado em Marataízes Crédito: Guarda Vidas de Marataízes

A temporada de migração de pinguins-de-Magalhães no litoral do Espírito Santo já contabilzou o encalhe de 183 animais até o último levantamento registrado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), divulgado nesta segunda-feira (8). Desse total, 141 aves já estavam mortas no momento do resgate. O número não inclui avistagens populares de pinguins nadando no mar, que também têm sido frequentes.

Segundo o Ipram, essa temporada superou a de 2024 em quantidade de registros. Ano passado, no mesmo período — de 9 de julho a 8 de setembro —, 43 pinguins foram encontrados no Estado mortos e 19 vivos. As mortes estão relacionadas às condições debilitadas em que os animais chegam à costa, muitas vezes exaustos, desnutridos e com sinais de hipotermia.

Atualmente, apenas 12 pinguins sobreviventes estão em tratamento no instituto, localizado em Vila Velha, mas enfrentam um quadro preocupante: a alta incidência de infecções respiratórias bacterianas que tem comprometido seriamente as chances de recuperação.