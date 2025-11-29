A Gazeta - Agora

Mais de 100 kg de drogas são encontrados em mata de São Mateus, no ES

Publicado em 29/11/2025 às 10h35
O cão policial Moisés ajudou na ação que apreendeu mais de 100 quilos de drogas em São Mateus, no ES
O cão policial Moisés ajudou na ação que apreendeu mais de 100 quilos de drogas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Mais de 100 quilos de drogas foram encontrados no meio de uma mata em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (28). A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima e um cão policial foi acionado para auxiliar nas buscas no distrito de Nova Aymorés. Os entorpecentes apreendidos são:

  • 42 tabletes de cocaína: 30,9 kg
  • 8 tabletes de haxixe: 5,6 kg
  • 14 tabletes de maconha: 9,2 kg
  • 32 tabletes de crack: 32,7 kg
  • 12 tabletes de pasta-base de cocaína: 12,3 kg
  • 2 sacolas de pasta-base de cocaína: 2,8 kg
  • 14 sacolas de cocaína: 14,1 kg

Nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a corporação, os entorpecentes renderiam a traficantes cerca de R$ 5 milhões.

