Mais de 100 kg de drogas são encontrados em mata de São Mateus, no ES
Publicado em 29/11/2025 às 10h35
Mais de 100 quilos de drogas foram encontrados no meio de uma mata em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (28). A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima e um cão policial foi acionado para auxiliar nas buscas no distrito de Nova Aymorés. Os entorpecentes apreendidos são:
- 42 tabletes de cocaína: 30,9 kg
- 8 tabletes de haxixe: 5,6 kg
- 14 tabletes de maconha: 9,2 kg
- 32 tabletes de crack: 32,7 kg
- 12 tabletes de pasta-base de cocaína: 12,3 kg
- 2 sacolas de pasta-base de cocaína: 2,8 kg
- 14 sacolas de cocaína: 14,1 kg
Nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a corporação, os entorpecentes renderiam a traficantes cerca de R$ 5 milhões.