Linha 402 do Aquaviário funcionará com horário excepcional nos próximos dias

Linha 402 funcionará com horário reduzido nos dias 24 e 25 Crédito: Carlos Alberto Silva

A linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa x Prainha) funcionará com horários excepcionais nas vésperas e nos feriados de Natal e Ano-Novo. Segundo a Ceturb-ES, as barcas irão operar até às 20h nesta quarta (24) e quinta-feira (25), e nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro. Veja os horários da linha por meio deste link.

A companhia destacou que nos outros dias úteis, a linha irá encerrar as atividades às 22h, seguindo a programação especial de viagens extras até o dia 4 de janeiro. Essa programação especial, com horários a mais à noite, já estava em operação aos finais de semana.