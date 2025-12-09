Líder do PCV no Morro do Cabral é preso durante ação da PM

Matheus da Silva de Almeida, apontado pela PM como liderança do PCV no Morro do Cabral Crédito: Reprodução TV Gazeta

Foi preso na segunda-feira (8) um homem apontado como liderança da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) no Morro do Cabral, na Capital. Segundo a Polícia Militar (PM), Matheus da Silva de Almeida, conhecido como "Mateusão", tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, e, por isso, era considerado foragido da Justiça.

Os policiais realizavam patrulhamento na Escadaria João Paulo Coutinho quando viram Matheus – que tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foram apreendidos um rádio comunicador, um celular e R$ 870. "Sua identidade e liderança no tráfico eram conhecidas pela equipe, que fez essa operação no morro com o intuito de localizá-lo", destacou a PM.