Duas pessoas são baleadas em assalto a loja de joias no Centro de Vitória

Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto a uma loja de joias e bijuterias no cruzamento da Avenida Jerônimo Monteiro com a Rua General Osório, no Centro de Vitória. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (04), por volta das 13h30.

Segundo testemunhas, dois assaltantes entraram na loja como clientes. Um dos filhos do dono do estabelecimento chegou ao local em seguida. Depois disso, um terceiro assaltante invadiu a joalheria e tentou render os proprietários. Os bandidos, então, efetuaram disparos. O homem foi ferido com um tiro na boca e, a mulher, com um tiro na perna. Após os disparos, os bandidos fugiram a pé.

As testemunhas ainda relataram que depois da fuga dos criminosos, a mulher atingida correu para pedir ajuda na loja de roupas femininas ao lado do estabelecimento dela, mas neste momento a vítima caiu no chão, na porta da loja. Cerca de seis clientes que estavam no comércio se assustaram e correram para os fundos do local. As vendedoras pediram socorro e o Samu encaminhou o casal ao Hospital São Lucas, em Vitória.