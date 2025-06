Líder comunitário de Fundão é preso por estupro de vulnerável

À época dos fatos, a criança não denunciou o abuso por medo. Poucos meses após o crime, a família da vítima se mudou do bairro. No entanto, recentemente, voltou a morar na região. Após retornar, a adolescente, agora com 15 anos, passou a ter problemas psicológicos. Segundo a Polícia Civil, isso motivou a vítima a revelar que estava com receio de sofrer novos abusos, já que havia retornado ao mesmo bairro do agressor. >