Lesa Pátria: PF cumpre mandados de prisão no ES, DF e 17 Estados

Um homem de 44 anos foi alvo de tiros na madrugada desta terça-feira (4), na região do Córrego Sossego, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste capixaba. À Polícia Militar, a companheira da vítima, uma mulher de 46 anos, disse que estava com o homem em casa, quando o ex-marido apareceu na janela da casa e disparou contra o atual companheiro.

Ao registrar o boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou aos policiais que o atirador não aceitava o relacionamento do pai dele com a mulher. O filho contou ainda que o pai teria sofrido uma emboscada no último domingo (2), e que ao perceber a presença do suspeito na estrada que dá acesso à residência onde mora, teria desistido de entrar na estrada.