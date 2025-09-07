Lancha pega fogo e fica destruída no Canal de Camburi

Uma lancha atracada em uma área de pescadores no Canal de Camburi, em Vitória, pegou fogo na tarde deste domingo (7). Uma intensa fumaça preta se formou e pôde ser avistada de longe, chamando a atenção de moradores da região. Não há informações sobre a causa do incidente, mas vizinhos suspeitam que possa ter sido provocado por usuários de drogas.

O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e, conforme relatos de testemunhas, a lancha estava parada na área havia cerca de 5 anos para ser reformada. O dono do trailer foi avisado por um morador sobre o incêndio e chamou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem de A Gazeta, para dar mais informações sobre o caso, mas não se manifestaram até a publicação da reportagem. A Polícia Civil informou que não foi acionada.