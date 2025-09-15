Laboratório clandestino de anabolizantes é descoberto em Vila Velha
Publicado em 15/09/2025 às 12h03
Um laboratório clandestino de produção de anabolizantes foi descoberto em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, uma equipe foi ao local para cumprir mandados de busca e apreensão e recolheu celulares, notebook e materiais usados no preparo dos produtos. Um homem de 33 anos acabou preso em flagrante.
A PC informou que mais detalhes da ocorrência somente serão divulgados na tarde desta segunda-feira (15) durante coletiva de imprensa.