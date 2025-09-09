Justiça manda soltar sem fiança dentista presa por injúria racial no ES

Camila Magalhães Ribeiro teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia nesta terça (9) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A dentista Camila Magalhães Bonfim Ribeiro, que estava presa após realizar insultos racistas contra um funcionário de uma boate da Praia do Canto, em Vitória, irá responder pelo crime em liberdade provisória, sem fiança. A decisão da Justiça capixaba aconteceu durante a audiência de custódia da dentista, nesta terça-feira (9), destacando que a liberdade dela "não oferece risco à ordem econômica, pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal". Ela ainda deverá seguir medidas cautelares, como comparecer à Justiça quando solicitada, manter o endereço onde mora atualizado e não poder frequentar bares, boates, entre outros.

Consta no boletim que crime aconteceu na madrugada do último domingo (7), quando ela teria ameaçado e insultado o funcionário da boate com falas racistas, como chamá-lo de “negrinho”. A dentista teria começado a se comportar dessa forma após ser cobrada pelas bebidas consumidas no estabelecimento, alegando que não pagaria a conta.