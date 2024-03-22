Jovem reage a assalto, tem aliança levada e acaba baleado na coxa em Vitória

Policiais militares foram acionados para irem ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) no bairro Santos Dumont, Vitória, onde havia dado entrada um indivíduo baleado. A vítima foi transferida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na capital. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem nesta sexta-feira (22).

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), mas não houve prisão relativa ao caso.