Jovem é preso por tráfico perto de novo DPM no Bairro da Penha, em Vitória
Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (14) no Bairro da Penha, em Vitória, após tentar fugir de uma abordagem policial próximo ao novo Destacamento Policial Militar (DPM) da região, inaugurado há uma semana. Durante policiamento a pé nas imediações da unidade, policiais militares perceberam a fuga de suspeitos ao notarem a presença da equipe.
Segundo a Polícia Militar (PM), na tentativa de se livrar de material ilícito, o suspeito arremessou uma sacola ao chão enquanto fugia em direção à parte baixa do bairro. No interior da sacola, os policiais encontraram 49 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 16 unidades de haxixe. O jovem tentou se esconder ao entrar em sua residência, mas foi alcançado no primeiro cômodo do imóvel.
Os militares realizaram buscas no interior da casa e localizaram um tablete de maconha, pesando aproximadamente 640 gramas, uma munição calibre 38, um coldre de pistola, um porta-carregador, rascunhos com anotações do tráfico e diversos materiais utilizados para o embalo de entorpecentes. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao sistema prisional.