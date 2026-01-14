A Gazeta - Agora

Jovem é preso por tráfico perto de novo DPM no Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 14/01/2026 às 11h05
Drogas apreendidas durante ação que terminou em prisão perto do novo DPM do Bairro da Penha, em Vitória
Drogas apreendidas durante ação que terminou em prisão perto do novo DPM do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação | PMES

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (14) no Bairro da Penha, em Vitória, após tentar fugir de uma abordagem policial próximo ao novo Destacamento Policial Militar (DPM) da região, inaugurado há uma semana. Durante policiamento a pé nas imediações da unidade, policiais militares perceberam a fuga de suspeitos ao notarem a presença da equipe.

Segundo a Polícia Militar (PM), na tentativa de se livrar de material ilícito, o suspeito arremessou uma sacola ao chão enquanto fugia em direção à parte baixa do bairro. No interior da sacola, os policiais encontraram 49 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 16 unidades de haxixe. O jovem tentou se esconder ao entrar em sua residência, mas foi alcançado no primeiro cômodo do imóvel.

Os militares realizaram buscas no interior da casa e localizaram um tablete de maconha, pesando aproximadamente 640 gramas, uma munição calibre 38, um coldre de pistola, um porta-carregador, rascunhos com anotações do tráfico e diversos materiais utilizados para o embalo de entorpecentes. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao sistema prisional.

