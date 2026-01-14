Jovem é preso por tráfico perto de novo DPM no Bairro da Penha, em Vitória

Drogas apreendidas durante ação que terminou em prisão perto do novo DPM do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação | PMES

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (14) no Bairro da Penha, em Vitória, após tentar fugir de uma abordagem policial próximo ao novo Destacamento Policial Militar (DPM) da região, inaugurado há uma semana. Durante policiamento a pé nas imediações da unidade, policiais militares perceberam a fuga de suspeitos ao notarem a presença da equipe.

Segundo a Polícia Militar (PM), na tentativa de se livrar de material ilícito, o suspeito arremessou uma sacola ao chão enquanto fugia em direção à parte baixa do bairro. No interior da sacola, os policiais encontraram 49 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 16 unidades de haxixe. O jovem tentou se esconder ao entrar em sua residência, mas foi alcançado no primeiro cômodo do imóvel.