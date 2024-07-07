Jovem é morto enquanto esperava ser atendido em barbearia de Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros enquanto aguardava atendimento em uma barbearia no bairro Graúna, em Cariacica, na noite do último sábado (6). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o homem estava sentado quando dois suspeitos entraram e dispararam. Em seguida, fugiram em uma motocicleta.
O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. O caso assustou os vizinhos, que disseram ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ter ouvido pelo menos dez disparos. Ninguém soube dizer a motivação para o crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia".