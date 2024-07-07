Jovem é morto enquanto esperava ser atendido em barbearia de Cariacica

Barbearia onde homem de 19 anos foi surpreendido por suspeitos e morto em Cariacica

O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. O caso assustou os vizinhos, que disseram ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ter ouvido pelo menos dez disparos. Ninguém soube dizer a motivação para o crime.