Evento de aniversário termina com jovem assassinado em Montanha

Um jovem de 25 anos, identificado como Maurício Guilherme Costa Reis, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 3h, na Rodovia Edson Antônio Teixeira Rezende, no Córrego 18, onde ocorria uma festa de aniversário.

Segundo a Polícia Militar (PM), militares acionados para a ocorrência se depararam com a vítima caída na rua, em frente ao local do evento, ferida por três disparos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi chamado, mas os socorristas confirmaram o óbito no local. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

A Polícia Militar informou que organizadores da comemoração de aniversário já haviam sido advertidos na noite anterior a não realizar a festa devido à falta de autorização e documentação exigidas para eventos de aglomeração, mas descumpriram as determinações. A situação, segundo a PM, será comunicada às autoridades competentes para as providências cabíveis. A Prefeitura de Montanha foi procurada para se manifestar.