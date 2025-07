Bairro Zumbi dos Palmares

Jovem é morto a tiros dentro de bar em Vila Velha

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que, após o crime, os suspeitos seguiram em direção a Santa Rita, onde atiraram em outra rua mas não atingiram ninguém. Depois, fugiram no sentido do bairro Ilha da Conceição. Uma das linhas de investigação é que o assassinato tenha relação com o tráfico de drogas, já que, segundo a PM, Luiz teria envolvimento com o grupo que atua em Zumbi dos Palmares.