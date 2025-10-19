Jovem é baleado na cabeça em frente a distribuidora de bebidas em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo (19) em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Aparecida, em Cariacica.

A vítima, que não foi identificada, foi alvo de um homem, que desembarcou de um veículo na Rua Presidente Costa e Silva e atirou, atingindo o jovem com um único disparo.

O rapaz foi socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, onde foi internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não foi identificado e ninguém foi preso. O caso, ainda conforme a PC, será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

A corporação informa que a população pode colaborar com as investigações por meio e denúncias anônimas no portal Disque-denúncia, no telefone 181. A ligação é gratuita.