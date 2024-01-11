Jovem é baleado em ataque a tiros em Vitória e morre a caminho de hospital

Criminosos armados promoveram um ataque a tiros no bairro Santos Dumont, em Vitória , durante a madrugada desta quinta-feira (11). Um jovem de 18 anos, identificado como Felipe Félix Araújo, foi baleado. Ele chegou a pedir ajuda em casa, mas morreu a caminho do hospital.

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os criminosos chegaram de carro, encapuzados, desceram e atiraram no Beco da Servidão. Testemunhas contaram à polícia que os bandidos teriam roubado o veículo de um motorista de aplicativo para utilizarem no crime.

Familiares disseram que Felipe estava indo para uma lanchonete quando foi surpreendido e baleado. O jovem pediu ajuda em casa, mas morreu a caminho do hospital. Na escadaria onde o rapaz foi atingido ficaram as marcas da violência (veja no vídeo acima).

Há menos de três meses, no fim de outubro do ano passado, um ataque semelhante aconteceu no mesmo beco. Carros que estavam na rua ficaram cheios de marcas de tiros. Segundo os moradores, os traficantes dispararam mais de 200 vezes. Relembre clicando aqui