Jovem é baleado e moradores relatam toque de recolher em bairro da Serra
O ataque a um homem de 21 anos em Central Carapina, na Serra, pela manhã, terminou em ameaça de toque de recolher no bairro, na tarde desta terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina devido à entrada de um jovem baleado. No local, a mãe da vítima contou que o filho acabou alvejado na região.
Horas mais tarde, o Ciodes (190) recebeu um chamado informando que um homem ligado ao tráfico de drogas mandou fechar o comércio e escolas. A determinação seria um protesto ao baleado de mais cedo. “Em razão disso, o policiamento foi reforçado por viaturas da unidade, que seguem fazendo saturação”, explicou a corporação.