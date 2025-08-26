Jovem é baleado e moradores relatam toque de recolher em bairro da Serra

O ataque a um homem de 21 anos em Central Carapina, na Serra, pela manhã, terminou em ameaça de toque de recolher no bairro, na tarde desta terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina devido à entrada de um jovem baleado. No local, a mãe da vítima contou que o filho acabou alvejado na região.