Jovem é assassinado durante briga com casal em bar de Afonso Cláudio

Um jovem de 27 anos foi assassinado com golpes de facas durante uma briga em bar, no bairro Grama, em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram os policiais que um casal se aproximou da vítima e começou a provocá-lo. Após as provocações, os três se envolveram em uma confusão e a mulher, de 40 anos, que estava com uma faca na mão, golpeou a vítima. Nenhum dos envolvidos foi identificado.