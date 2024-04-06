Jovem é assassinado durante briga com casal em bar de Afonso Cláudio

Um jovem de 27 anos foi assassinado com golpes de facas durante uma briga em bar, no bairro Grama, em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram os policiais que um casal se aproximou da vítima e começou a provocá-lo. Após as provocações, os três se envolveram em uma confusão e a mulher, de 40 anos, que estava com uma faca na mão, golpeou a vítima. Nenhum dos envolvidos foi identificado.
Ainda segundo relato das testemunhas, nesse momento, um quarto envolvido, um homem de 30 anos, entrou na briga e agrediu a mulher com um soco. Logo depois o casal fugiu. A vítima foi socorrida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Vicente de Paulo, porém não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.