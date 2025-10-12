Jovem é assassinado a tiros durante festa em Pinheiros

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite de sábado (11), durante uma festa no bairro Vila Nova, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), moradores ouviram cerca de cinco disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua Carlos Castro. Carlos Henrique Pereira Santos foi socorrido e levado por populares ao Hospital de Pinheiros, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM informou que, durante o atendimento médico, foi localizada na cintura da vítima uma pistola com uma munição intacta. A arma foi apreendida. A corporação foi informada por familiares de Carlos Henrique que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram aos militares que o autor dos disparos seria um homem alto, vestindo camisa branca e bermuda, que fugiu de carona em um carro branco.