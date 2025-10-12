A Gazeta - Agora

Jovem é assassinado a tiros durante festa em Pinheiros

Publicado em 12/10/2025 às 09h35

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite de sábado (11), durante uma festa no bairro Vila Nova, em PinheirosNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), moradores ouviram cerca de cinco disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua Carlos Castro. Carlos Henrique Pereira Santos foi socorrido e levado por populares ao Hospital de Pinheiros, mas não resistiu aos ferimentos. 

A PM informou que, durante o atendimento médico, foi localizada na cintura da vítima uma pistola com uma munição intacta. A arma foi apreendida. A corporação foi informada por familiares de Carlos Henrique que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram aos militares que o autor dos disparos seria um homem alto, vestindo camisa branca e bermuda, que fugiu de carona em um carro branco.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou nenhum suspeito. O caso segue sob investigação. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

