Funcionários são flagrados e presos furtando R$ 7 mil em itens de supermercado no ES

Produtos estavam sendo levados pelos suspeitos em uma caminhonete, na última sexta-feira (10). Câmeras de vigilância registraram ocorrência

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 12:11

Dois funcionários foram presos após serem flagrados furtando R$ 7 mil em produtos do supermercado onde trabalhavam em Terra Vermelha, Vila Velha, na última sexta-feira (10). O esquema foi descoberto após o dono do estabelecimento dar falta de mercadorias nas últimas semanas e começar a monitorar pelas câmeras de segurança.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as imagens mostravam os funcionários levando os produtos para o depósito de hortifrúti, colocando em caixas e, por cima, alocavam verduras e legumes, alegando que estavam estragadas.

Depois, eles colocavam as caixas no carro de um dos funcionários e levavam para uma casa em Morada da Barra.

Na última sexta-feira, o dono seguiu o veículo e flagrou a carga furtada. Eram produtos como carne, frango, feijão, linguiça, caixas de leite, achocolato, frutas, legumes, verduras e até brinquedos. O empresário mostrou o flagrante em um vídeo (confira acima).

"A vida de empresário não fácil, não. Agradeço aos funcionários bons, que são a maioria, e que abriram meus olhos, porque essa quadrilha que estava fazendo isso era de extrema confiança. Eu jamais desconfiaria dessas pessoas", desabafou ele.

A Polícia Militar foi acionada e levou os três funcionários para a Delegacia Regional de Vila Velha. Marcos Sergio Freitas, de 49 anos, é o dono do veículo usado e alegou que os produtos seriam doados. Ele e a repositora Jéssica Batista, de 32 anos, foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao presídio. Outra funcionária, de 41 anos, foi ouvida e liberada porque a Polícia Civil não identificou elementos suficientes para prendê-la em flagrante.

