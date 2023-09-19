Jovem de moto fica gravemente ferido em acidente na ES 488 em Cachoeiro

Um jovem de 24 anos está internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após sofrer um acidente de moto com uma caminhonete na tarde de domingo (17). Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade.
Uma câmera de segurança flagrou o momento que o motociclista é atingido e arremessado. O motorista da caminhonete, uma Ford/Ranger, contou que seguia sentido Gruta x Coronel Borges e iria entrar no posto de combustível. O piloto da moto seguia no sentido contrário e acabou atingido.
A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada para o hospital. O motorista da caminhonete permaneceu no local durante o socorro.