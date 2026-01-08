Jovem de 27 anos morre após ser baleado na Serra
Um jovem de 27 anos morreu após ser baleado no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, por volta de 12h da última quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rafael da Silva de Jesus. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado ferido no quintal de uma residência e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas disseram à Polícia Militar que um homem teria atirado contra a vítima e fugido em seguida. O caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que chegou a publicar, nas redes sociais, uma foto de Rafael com um pedido por informações. Quem souber de algo sobre o crime pode ajudar pelo Disque-Denúncia no telefone 181, site disquedenuncia181.es.gov.br ou WhatsApp (27) 99253-8181.