Jovem de 27 anos morre após ser baleado na Serra

Um jovem de 27 anos morreu após ser baleado no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, por volta de 12h da última quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rafael da Silva de Jesus. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado ferido no quintal de uma residência e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas não resistiu aos ferimentos.