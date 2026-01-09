Jovem com tornozeleira eletrônica é assassinado a tiros em Vila Velha

Um jovem de 24 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado com tiros na cabeça no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , por volta de 0h45 desta sexta-feira (9). Conforme apuração da TV Gazeta , a vítima, identificada como Alexandre Augusto, estava com uma mulher quando o atirador chegou a pé, mandou que ela se afastasse e abriu fogo.

O jovem morreu no local. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso. O clima no município é de tensão: mais cedo, à meia-noite, um rapaz de 18 anos foi morto a tiros em Santa Rita, bairro vizinho a Ilha das Flores.