Jovem com tornozeleira eletrônica é assassinado a tiros em Vila Velha
Um jovem de 24 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado com tiros na cabeça no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, por volta de 0h45 desta sexta-feira (9). Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima, identificada como Alexandre Augusto, estava com uma mulher quando o atirador chegou a pé, mandou que ela se afastasse e abriu fogo.
O jovem morreu no local. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso. O clima no município é de tensão: mais cedo, à meia-noite, um rapaz de 18 anos foi morto a tiros em Santa Rita, bairro vizinho a Ilha das Flores.